Астрологический прогноз на 25-26 декабря

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: 22-й лунный день, который растянется почти на двое суток, благоприятен для поездок: если позволит эпидемическая обстановка, можно и путешествовать – впечатления останутся самые приятные.

Символ дня: Золотой ключик.

Стихия дня: Дерево.

Энергетика дня: не самый благоприятный день для активных действий.

Число дня: 4.

Цвет дня: алый.

Камни дня: сапфир, нефрит.

За какую часть тела отвечает: тазобедренный пояс, крестец.

Болезни дня: болезнь, начавшаяся в этот день, может оказаться тяжелой и продолжительной, поэтому необходимо сразу же принять меры по ее лечению, а еще лучше – предотвращению.

Афоризм дня: "Жаль, что о запасе прочности мы вспоминаем только на финишной прямой" (Вадим Синявский).

Геометрическая фигура дня: вертикальный прямоугольник.

Брак и отношения дня: день благоприятен для заключения брака только тогда, когда жених и невеста являются единомышленниками – в противном случае ссор и конфликтов не избежать.

Мистика дня: гадая, нужно спрашивать о материальной стороне жизни, говорить правду о чувствах карты откажутся.

Табу дня: чужие тайны, которые станут известны сегодня, нельзя использовать с корыстной целью.

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