Психологический тест на выгорание: насколько вы эмоционально истощены

Тот, кому грозит выгорание, долго не замечает, что истощен. Так что будьте осторожны.

Из-за пандемии уровень выгорания, похоже, растет. Работа дома или на фрилансе требует «делать больше за меньшую оплату» и быть доступными 24/7. Добавьте к этому графику онлайн-обучение детей и... пожалейте сами себя.

Мы исследовали выгорание, чтобы определить, как лучше его обезвредить.

Нас заинтересовала работа, опубликованная в книге «Выгорание: руководство по определению выгорания и путей к восстановлению». Об этом читайте дальше, а пока пройдите персональный тест на выгорание. Ответьте на 12 вопросов и узнайте о степени собственного эмоционального выгорания в финале этого года.

Объяснение результатов теста

Вы устали и нуждаетесь в отдыхе. Позвольте себе больше времени для вдохновения. Дайте себе возможность больше отдыхать в новом году! Этот результат не свидетельствует об эмоциональном выгорании, но доказывает, что вы часто испытываете сильное напряжение. Ваш организм подвергается высокой нагрузке, что отрицательно скажется на эмоциональном и психическом состоянии в будущем. Такой период обычно наступает после мобилизации всех внутренних ресурсов. Не пугайтесь, но примите меры. Осознание профессиональных границ поможет вам эффективно контактировать с коллегами и не усугублять ситуацию.

Вам не просто пора в отпуск, а в отпуск надолго и с процедурами. Этот результат теста свидетельствует о том, что отдых для вас – терапия, которую нельзя откладывать. Вам нужно отдохнуть или изменить деятельность с более положительными условиями. Если не можете справиться самостоятельно, обратитесь к психотерапевту. Дать правильную оценку вашему состоянию поможет профессионал.

Что такое выгорание?

В 1980-х профессоры психологии из Калифорнийского университета в Беркли Кристина Маслач и Сьюзен Э. Джексон ввели термин и многофакторную теорию выгорания – одну из самых распространенных на данный момент. Наиболее широко используемый показатель выгорания они определяли по трем критериям:

истощение

потеря эмпатии к получателям услуг или цинизм, направленный на работу

снижение профессиональных достижений.

Позже эта теория подверглась широкой критике. Ученые не учли основные симптомы, которые заметны при выгорании и могут быть особенно изнурительными, например, когнитивную дисфункцию (неспособность сосредоточиться, например).

Другое беспокойство заключается в том, что теория строится на исследовании выгорания у работающих непосредственно с пациентами или клиентами, например, медицинские работники. Нюансы выгорания, возникающие в других контекстах, возможно, были упущены.

Новое исследование выгорания

В новом исследовании ученые попросили более тысячи участников, которые сказали, что пережили выгорание, сообщить свои основные симптомы. Они работали в разных отраслях: от оплачиваемых должностей до более «неформальных» рабочих должностей, таких как уход за пожилыми родителями и/или детьми.

Оказалось, что синдром, состоящий не только из истощения, но и из когнитивной дисфункции, отстраненности и отключения от мира и окружающих вас, а также снижения производительности работы (независимо от того, будь то на оплачиваемой работе или выполнении заданий) которые вы отвечаете на дому), обычно сопровождается из-за депрессии, тревоги и бессонницы.

Итак, список составил немаленький: из 34 симптомов выгорания.

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Стресс или выгорание?

Выгорание – производное стресса, его последняя стадия, когда человек уже обессилен. Чаще говорят и пишут о выгорании на работе, учитывая, что эмоционально можно выгореть и дома.

Выгорание поражает почти без уведомления. Хотя причины были: перегруженность работой, недостаточная поддержка со стороны руководства, изоляция, нарушение сна, навязчивые мысли, боли в животе, конфликты на дому… и категорическое отрицание проблем.

В Международной классификации болезней эмоциональное выгорание определяется как «переутомление, истощение жизненных сил».

Психологи называют еще один сигнал тревоги по эмоциональному выгоранию: постоянное недовольство собой. А основными фразами человека становятся "Мне нужно развиваться!", "Вы не понимаете меня!". Предупреждения близких или врачей не срабатывают: тот, кому грозит выгорание, долго не замечает, что истощен.

Поэтому, надеемся, что накануне нового года вы задумаетесь над тем, не подвергаете ли себя опасности эмоционального истощения.