Это может вдвое снизить риск расстройств памяти

Генетика такова, какая она есть, ее не изменить. К сожалению, ваши гены являются одним из основных факторов риска развития деменции и других форм когнитивного нарушения. И все же можно помочь избежать расстройства памяти.

Согласно недавнему исследованию, реально снизить риск развития деменции вдвое, независимо от того, склонны ві к деменции или нет.

Такой образ жизни может снизить риск развития деменции

Согласно новому исследованию, опубликованному на этой неделе в PLOS Medicine, здоровый образ жизни может значительно снизить риск когнитивных нарушений, независимо от того, есть ли у вас ген APOE, который, как известно, повышает риск когнитивных нарушений и болезни Альцгеймера.

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Ученые изучили данные 6160 человек в возрасте 80 лет и старше. Сначала они исследовали связи между геном, образом жизни и когнитивными процессами, но вскоре заметили, что участники, ведущие здоровый образ жизни, сталкиваются с когнитивными нарушениями гораздо реже (на 55%), чем те, кто ведет нездоровый образ жизни. У тех, кто придерживается здорового образа жизни на 28% меньше шансов столкнуться с расстройствами памяти.

К плохим привычкам и состояниям исследователи отнесли курение, употребление алкоголя, ожирение, режим питания и малую физическую активность.

«Мы обнаружили, что образ жизни связан с когнитивными нарушениями. Кроме того, связь между образом жизни и когнитивными процессами не зависела от генотипа среди старейших китайцев. Наши результаты, подтвержденные другими интервенционными исследованиями образа жизни модификации и когнитивной функции, доказывают важность поддержания здорового образа жизни на протяжении всей жизни, даже среди пожилых людей», — пишут авторы исследования.

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«Наши результаты свидетельствуют о важности здорового образа жизни для познания независимо от риска генетической деменции и улучшают наше понимание этой взаимосвязи у старших пожилых людей (80 лет и старше)», – подытожили они.