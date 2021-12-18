"РБ Лейпциг" в большинстве проиграл аутсайдеру Бундеслиги

Завершился очередной матч чемпионата Германии.

В рамках 17-го тура чемпионата Германии "РБ Лейпциг" принимал на своем поле "Арминию" и потерпел неожиданное поражение — 0:2.

Счет матча на 56-й минуте открыл форвард гостей Джанни-Лука Серра. Начиная с 70-й минуты "Арминия" играла в меньшинстве. Несмотря на это, пять минут спустя Масая Окугава смог удвоить преимущество своей команды.

Хозяева поля пытались забить гол в ответе, но все попытки казались тщетными.

"Арминия" с 16 очками осталась на 17-й позиции турнирной таблицы Бундеслиги и находится в зоне вылета. "Лейпциг" (22 очка) размещается на 9 месте.

В следующем туре "быки" встретятся с "Майнцом", а "Арминия" с "Фрайбургом".

Читайте также:

Звезда "Баварии" сбежал в туалет прямо во время матча (видео)

Продолжает бить рекорды: звезда "Баварии" превзошел достижение легендарного Мюллера

Норвежский локомотив: звездный футболист "Боруссии" установил невероятный рекорд в Бундеслиге