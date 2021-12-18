"РБ Лейпциг" у більшості програв аутсайдеру Бундесліги

Завершився черговий матч чемпіонату Німеччини.

В рамках 17-го туру чемпіонату Німеччини "РБ Лейпциг" приймав на своєму полі "Армінію" та зазнав неочікуваної поразки - 0:2.

Рахунок матчу на 56-й хвилині відкрив форвард гостей Джанні-Лука Серра. Починаючи з 70-ї хвилини "Армінія" грала у меншості. Незважаючи на це, через п'ять хвилин Масая Окугава зміг подвоїти перевагу своєї команди.

Господарі поля намагалися забити гол у відповіть, але всі спроби видавалися марними.

"Армінія" з 16-ма очками лишилася на 17-й позиції турнірної таблиці Бундесліги та перебуває в зоні вильоту. "Лейпциг" (22 очки) розташовується на 9 місці.

В наступному турі "бики" зустрінуться з "Майнцом", а "Армінія" з "Фрайбургом".

Читайте також:

Зірка "Баварії" втік до туалету прямо під час матчу (відео)

Продовжує бити рекорди: зірка "Баварії" перевершив досягнення легендарного Мюллера

Норвезький локомотив: зірковий футболіст "Боруссії" встановив неймовірний рекорд у Бундеслізі