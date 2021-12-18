Зірка "Баварії" втік до туалету прямо під час матчу (відео)

Футболіст потрапив у незручну ситуацію.

Під час матчу 17-го туру Бундесліги між "Баварією" та "Вольфсбургом" захисник мюнхенців Бенжамен Павар потрапив у незручну ситуацію.

На 84-й хвилині зустрічі головний тренер "Баварії" Юліан Нагельсманн хотів замінити Джамала Мусіала на Маліка Тілмана, але Павар поспіхом залишив поле.

Context: Pavard subbed himself off in the 85th min because he needed the loo.



Ran straight for the dugout without waitingpic.twitter.com/iiP1WThEGE — Josh Sim (@JoshSim8) December 17, 2021

Нагельсман не відразу зрозумів, у чому справа, тому залишив Мусіалу на полі, а Тіллман вийшов замість Павара, який повернувся на лаву через пару хвилин. Після матчу тренер розповів, що сталося.

"Ми хотіли провести заміни, але в цей момент Бенжі сказав нам французькою, що повинен опинитися в туалеті за будь-яку ціну. Потім він сказав, що може зачекати ще кілька секунд, протягом яких зробив кілька добрих передач. Як тільки м'яч перейшов на іншу половину поля, він скористався можливістю задовольнити потреби", – цитує Нагельсмана L'Equipe.

Зазначимо, що поєдинок завершився розгромною перемогою "мюнхенців" - 4:0.

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