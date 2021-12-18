Звезда "Баварии" сбежал в туалет прямо во время матча (видео)

Звезда "Баварии" сбежал в туалет прямо во время матча (видео)

Футболист попал в неловкую ситуацию.

Во время матча 17-го тура Бундеслиги между "Баварией" и "Вольфсбургом" защитник мюнхенцев Бенжамен Павар попал в неловкую ситуацию.

На 84-й минуте встречи главный тренер "Баварии" Юлиан Нагельсманн хотел заменить Джамала Мусиала на Малика Тилмана, но Павар спешно покинул поле.

Context: Pavard subbed himself off в 85th min because he needed the loo.



Ran straight for the dugout without waiting pic.twitter.com/iiP1WThEGE — Josh Sim (@JoshSim8) December 17, 2021

Нагельсман не сразу понял, в чем дело, поэтому оставил Мусиалу на поле, а Тиллман вышел вместо Павара, вернувшегося на скамью через пару минут. После матча тренер рассказал, что произошло.

"Мы хотели произвести замены, но в этот момент Бенжи сказал нам по-французски, что должен оказаться в туалете любой ценой. Затем он сказал, что может подождать еще несколько секунд, в течение которых сделал несколько хороших передач. Как только мяч перешел на другую половину поля, он воспользовался возможностью удовлетворить потребности», – цитирует Нагельсмана L'Equipe.

Отметим, что поединок завершился разгромной победой "мюнхенцев" – 4:0.

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