"Аталанта" с Малиновским дома разгромно проиграла "Роме"

Украинец не помог команде избежать поражения.

В рамках 18-го тура итальянской Серии А "Аталанта" принимала на своем поле "Рому" и потерпела разгромное поражение — 1:4.

Уже к середине первого тайма у римлян было комфортное преимущество в 2 гола, однако на 45+1 минуте Луис Мюриэль сократил отставание до минимума.

Во второй половине встречи "бергамаски" прибавили в атаке, однако сильно просели в обороне, из-за чего пропустили еще два гола.

В этом поединке принял участие украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский. Он вышел на поле во втором тайме и не отметил результативные действия.

После матча "Рома" набрала 31 очко и переместилась на пятое место в турнирной таблице Серии А.

У "Аталанты" 37 очков и текущая третья позиция.

В следующем туре "бергамаски" встретятся с "Дженоа" Шевченко, а "Рома" сыграет с "Сампдорией".

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