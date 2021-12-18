"Аталанта" з Малиновським вдома розгромно програла "Ромі"

Українець не допоміг команді уникнути поразки.
В рамках 18-го туру італійської Серії А "Аталанта" приймала на своєму полі "Рому" та зазнала розгромної поразки - 1:4.
Вже до середини першого тайму римляни мали комфортну перевагу у 2 голи, проте на 45+1 хвилині Луїс Мюріель скоротив відставання до мінімуму.
У другій половині зустрічі "бергамаски" додали в атаці, проте сильно просіли в обороні, через що пропустили ще два голи.
В цьому поєдинку взяв участь український хавбек "Аталанти" Руслан Малиновський. Він вийшов на поле у другому таймі та не відмітився результативними діями.
- Після цього матчу "Рома" набрала 31 очко та перемістилася на п'яте місце у турнірній таблиці Серії А.
- У "Аталанти" 37 очок та поточна третя позиція.
- В наступному турі "бергамаски" зустрінуться з "Дженоа" Шевченка, а "Рома" зіграє зі "Сампдорією".
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