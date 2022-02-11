"Євробачення-2022": вгадайте, хто переможе на нацвідборі

У фіналі виступатимуть вісім артистів та колективів.

Вже цієї суботи, 12 лютого, відбудеться фінал нацвідбору на "Євробачення-2022", під час якого стане відомо, хто представлятиме Україну на міжнародному пісенному конкурсі.

У Національному відборі за право виступати у Турині змагатимуться вісім артистів та колективів: Alina Pash, Barleben, Cloudless, Kalush Orchestra, Miсhael Soul, Our Atlantic, Roxolana та Wellboy.

Фіналісти нацвідбору на "Євробачення-2022"

Пропонуємо вам вгадати, хто стане переможцем нацвідбору на "Євробачення-2022":

Нагадаємо, цьогоріч суддями нацвідбору стали співачки Тіна Кароль, Джамала та член правління Суспільного мовника Ярослав Лодигін. Втім, і глядачі також зможуть підтримати своїх улюбленців. Після того, як ведучі, Маша Єфросиніна та Тімур Мірошниченко оголосять початок голосування, підтримати фаворита можна, надіславши платне SMS з кодом учасника на номер 7576. З одного номера голосувати можна буде лише один раз.

Результати голосування глядачів (50%) додадуть до суддівського (50%) і сформують рейтингову таблицю. Якщо станеться таке, що декілька артистів наберуть однакову кількість балів, то переможе той, хто отримав більше балів від глядачів.

Фінал нацвідбору відбудеться у форматі телевізійного концерту 12 лютого о 18:30 в прямому ефірі суспільного телеканалу UA:ПЕРШИЙ.

Cайт ТСН.ua вестиме текстову онлайн-трансляцію заходу та першим повідомить про переможця.

Читайте також: