"Євробачення-2022": проти Alina Pash активісти влаштували акцію протесту: відео

Люди прийшли з плакатами до Центру культури та мистецтва НАУ, де має відбутися фінал.

Сьогодні, 12 лютого, у Центрі культури та мистецтва НАУ відбудеться фінал Національного відбору на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2022".

Поки учасники відточують свої номери на генеральній репетиції шоу, під будівлею активісти влаштували акцію протесту проти фіналістки Alina Pash. Відповідне відео з'явилося у Telegram-каналі MUZVAR.

Близько 30 людей прийшли з плакатами та вимагали, щоб артистка не була представницею України в Італії. Вони скандували "Ганьба Аліні Паш" та "Чесний вибір".

Нагадаємо, не так давно у Мережі з'явилася інформація, що фіналістка Нацвідбору на "Євробачення" Alina Pash виступала в окупованому Криму. Відомо, що 2015 року знаменитість дала концерт на весіллі українки. Юзери пригадали інтерв'ю Паш Катерині Осадчій, де вона сказала, що перетнула кордон з Росії – летіла до Криму з Москви.

Прихильники конкурсу обурювалися та писали про порушення правил участі в Національному відборі. Невдовзі знаменитість пояснила, що не літала тоді на півострів, а їхала автобусом з України. А щодо інтерв'ю Катерині Осадчій, вона зазначила, що обмовилася, бо не правильно зрозуміла запитання.

Втім, Паш підтвердила, що у Москві вона все ж була, але за місяць до концерту, на пересадці, коли поверталася зі Стамбулу. За її словами, саме ці дві події вона переплутала.

Також Аліна вкотре наголосила, що завжди вважала та вважатиме Крим – Україною.

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