"Евровидение-2022": участника нацотбора LAUD дисквалифицировали с конкурса

Его заменили другим участником.

На нацотборе на " Евровидении-2022 " произошел первый скандал.

Не успел оргкомитет отбора объявить долгожданную восьмерку финалистов, которые сразятся за право представлять Украину на международной музыкальной арене, как одного из участников дисквалифицировали.

Не повезло исполнителю LAUD. Его участие в конкурсе было решено прекратить из-за того, что его конкурсная композиция была обнародована еще в 2018 году:

"Оргкомитет Национального отбора "Евровидения" принял решение о прекращении участия LAUD в отборе, поскольку было обнаружено, что заявленная им для участия песня "Head Under Water" была обнародована в 2018 году, что прямо нарушает правила", — говорится в официальном заявлении оргкомитета конкурса.

Ранее в комментарии MUZVAR продюсер LAUD Игорь Тарнопольский так прокомментировал упреки в появлении конкурсной песни его подопечного в Сети в 2018 году:

"Автором песни является голландский сонграйтер Daniel Boting. Песня была написана в 2018, в том же году мы сделали экспериментальную запись с LAUD и, когда получили столь крутой результат, решили отложить официальный релиз до выхода альбома. Песня вошла во второй полноформатный альбом артиста, который был издан 18 ноября 2021 года на украинском лейбле enjoy records", – говорил Тарнопольский.

Теперь вместо LAUD за право представлять Украину на конкурсе "Евровидение-2022" в Турине, Италия сразится другой участник Barleben с песней Hear My Words. Релиз его конкурсной песни еще не состоялся.

Barleben

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