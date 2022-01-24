"Евровидение-2022": стали известны имена ведущих нацотбора

Ранее в СМИ говорили о кандидатурах этих знаменитостей.

Только что во время пресс-конференции, посвященной нацотбору на "Евровидение-2022", где были объявлены финалисты нацотбора, были также названы и ведущие конкурса.

Так, ведущей основной сцены стала Мария Ефросинина, а за кулисами нацотбор будет вести "талисман", главный комментатор международного музыкального первенства в Украине Тимур Мирошниченко.

Маша Ефросинина / instagram.com/mashaefrosinina

Тимур Мирошниченко / пресслужба каналу "1+1"

"Мы знаем очень удачные выступления Сергея Притулы в прошлых конкурсах и некоторые его фразы становились мемами. Поэтому такая высока планка ведения этого мероприятия. Мы пытались, чтобы это была очень достойная кандидатура. Мне кажется, мы справились с этой задачей", — прокомментировал участник пресс-конференции Алексей Гончаренко.

Отметим, что сегодня стала известна восьмерка финалистов нацотбора на "Евровидение-2022". Финал нацотбора состоится 12 февраля в помещении ЦКМ НАУ. Тогда же станет известно имя представителя Украины на международном музыкальном конкурсе "Евровидение-2022" в Турине, Италия.

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