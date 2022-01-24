"Евровидение-2022": стали известны имена финалистов Нацотбора

Финал пройдет 12 февраля.

Организаторы Национального отбора на песенный конкурс "Евровидение-2022" объявили имена финалистов.

Так, в этом году представлять страну на международной арене выразили желание 284 заявителя. Из них члены жюри выбрали 27 артистов, среди которых сформировали восьмерку финалистов.

Имена финалистов Нацотбора:

Alina Pash

Cloudless

Kalush Orchestra

LAUD

Michael Soul

Our Atlantic

ROXOLANA

WELLBOY

Заметим, что в этом году в Нацотборе новые правила. Если раньше было два полуфинала и финал, то сейчас только финал, который состоится 12 февраля в Центре культуры и искусств НАУ. Член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Ярослав Лодыгин отметил, что примерно так же выбирают в этом году финалистов такие страны как Польша, Германия, Ирландия и Финляндия.

Также раньше соревновались в финале 12 участников, а сейчас – 8.

instagram.com/eurovision.ua

Напомним, после победы в прошлом году итальянской группы Måneskin, "Евровидение-2022" состоится в городе Турин. Полуфиналы состоятся 10 и 12 мая, а финал – 14 мая. Место проведения – арена PalaOlimpico.

В конкурсе примет участие 41 страна. Так, вернулась Армения, которая в прошлом году отказалась от участия из-за не очень благоприятной ситуации в стране и политического кризиса. Также Черногория сразится за победу в песенном конкурсе. Страна два года не ездила на "Евровидение" из-за финансовых затруднений. А вот Беларуси снова не будет. Европейский языковой союз (EBU) принял решение о приостановлении членства страны.

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