"Євробачення-2022": стали відомі імена фіналістів Нацвідбору

Фінал відбудеться 12 лютого.

Організатори Національного відбору на пісенний конкурс "Євробачення-2022" оголосили імена фіналістів.

Так, цього року представляти країну на міжнародній арені висловили бажання 284 заявників. З них члени журі обрали 27 артистів, серед яких вже сформували вісімку фіналістів.

Імена фіналістів Нацвідбору:

Alina Pash

Cloudless

Kalush Orchestra

LAUD

Michael Soul

Our Atlantic

ROXOLANA

WELLBOY

Зауважимо, цього року у Нацвідборі нові правила. Якщо раніше було два півфінали та фінал, то зараз лише фінал, який відбудеться 12 лютого у Центрі культури і мистецтв НАУ. Член правління Національної суспільної телерадіокомпанії України Ярослав Лодигін зазначив, що приблизно так само обирають цього року фіналістів такі країни як Польща, Німеччина, Ірландія та Фінляндія.

Також раніше змагалися у фіналі 12 учасників, а зараз – 8.

instagram.com/eurovision.ua

Нагадаємо, після перемоги минулого року італійського гурту Måneskin, "Євробачення-2022" відбудеться у місті Турин. Півфінали відбудуться 10 та 12 травня, а фінал – 14 травня. Місце проведення – арена PalaOlimpico.

У конкурсі візьме участь 41 країна. Так, повернулася Вірменія, яка минулого року відмовилася від участі через не дуже сприятливу ситуацію в країні та політичну кризу. Також Чорногорія позмагається за перемогу у пісенному конкурсі. Країна два роки не їздила на "Євробачення" через фінансові труднощі. А от Білорусі знову не буде. Європейська мовна спілка (EBU) ухвалила рішення про призупинення членства країни.

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