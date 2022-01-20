Євробачення-2022: Roxolana представила запальну пісню для нацвідбору

Композиція артистки називається GIRLZZZZ.

20 січня співачка ROXOLANA випустила свою першу англомовну пісню GIRLZZZZ. Новий трек вже подано для участі в Національному відборі конкурсу "Євробачення-2022".

За зізнанням співачки, пісню GIRLZZZZ вона написала ще на початку осені, але відтоді експериментувала з аранжуванням, підбираючи найкраще звучання для композиції:

"Ця пісня народилась із фрази Girls just wanna have fun, яку я часто наспівувала під час саундчеків перед виступами, а іноді просто, щоб підбадьорити себе. А потім вирішила написати пісню, яка допоможе віднайти у собі ту дівчину, яка нічого не боїться, яка вільна від тиску соціуму, яка нестримно танцює та вміє радіти життю. Цей трек – це діалог із самою собою. Дівчина говорить своєму відображенню у дзеркалі про те, що хтось може насміхатись над нею або нав'язувати свої уявлення та шаблони, але перш за все вона має поважати і любити себе справжню, вона має піклуватися про себе і тоді ніхто не зможе зробити її невпевненою чи наляканою. Наша сила – у справжності. Коли нестримно танцюємо – ми справжні. Коли співаємо – ми справжні. Коли турбуємося про себе – ми справжні і сильні".

Як і в дебютному альбомі Ukraine Is, у новій композиції ROXOLANA продовжує поєднувати традиції та сучасність. Так, один із куплетів пісні вона написала українською. На його створення співачку надихнула народна пісня "Летіла зозуля".

"Я неодноразово слухала цю пісню у виконанні Хору імені Верьовки та гурту "Древо". Ця пісня дуже сумна і мені захотілось вкотре поекспериментувати і створити невеликий куплет, який би нагадав про красу народних пісень, але водночас дарував не журбу, а давав усім дівчатам силу та наснагу".

Зазначимо, що цьогоріч нацвідбір на "Євробачення-2022" транслюватиме перший національний. Глядачі побачать лише фінал відбору, який відбудеться 12 лютого.

Представляти Україну в Турині, Італія висловили бажання 284 заявників. Втім, організатори оголосили імена лише 27 артистів, серед яких обиратимуть вісім фіналістів. Перелік фіналістів оголосять до 24 січня.

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