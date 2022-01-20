У МОН розповіли, скільки студентів будуть отримувати стипендії

Документ перебуває на фінальній стадії погодження.
В Україні у нинішньому році 40-45% студентів будуть отримувати академічні стипендії.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.
За його словами, позицію Міносвіти підтримали колеги з Мінекономіки, Мінцифри і Мінфіну.
"Наразі документ перебуває на фінальній стадії погодження в Міністерстві юстиції. Тобто, під час найближчого засідання уряду питання буде врегульовано остаточно. Таким чином, кількість студентів-стипендіатів не зменшиться, а розмір стипендій – збільшиться", - наголосив міністр освіти.
Нагадаємо, 2020-го на засіданні Кабміну підтримали рішення про запровадження змін до розмірів стипендіального забезпечення учнів закладів професійної освіти, студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти. У закладах профтехосвіти стипендії збільшені в 2,5 раза, а студенти вишів мають підвищення щонайменше у 1,5 раза. Варто зазначити, що останнє підвищення розмірів академічних стипендій було в листопаді 2017-го.
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