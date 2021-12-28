Як підвищиться стипендія студентів в 2022 році? / Pexels

Хто зі студентів буде отримувати в 2022 році понад 4000 гривень

Хто зі студентів буде отримувати в 2022 році понад 4000 гривень

В Державному бюджеті на 2022 рік йдеться про підвищення певних стипендій для студентів. Які стипендії будуть отримувати студенти України з 1 січня — про це в матеріалі ТСН.ua.

В 2022 році українським студентам передбачено підвищення іменних та академічних стипендій у більш ніж 1,5 раза. А ось студентам, які отримують професійну освіту, стипендії піднімуть у 2,5 раза. Ці зміни передбачені проєктом Держбюджету.

Підвищення академічної стипендії

Всі студенти, які здобувають в Україні вищу освіту, можуть очікувати з 1 січня 2022 року підвищення стипендії:

учні професійних установ будуть отримувати 1250 гривень ;

; студенти, які навчаються в закладах професійної вищої освіти (бакалавр, професійний молодший бакалавр, молодший спеціаліст) можуть розраховувати на стипендію 1510 гривень ;

; студенти закладів професійної вищої освіти, які отримують підвищену стипендію, будуть отримувати 1930 гривень ;

; студенти, які навчаються в вищих навчальних закладах (бакалавр, молодший бакалавр, фахівець, магістр) можуть розраховувати на 2000 гривень ;

; студенти вищих навчальних закладів, які отримують підвищену стипендію, отримають 2550 гривень.

В якій мірі збільшиться президентська стипендія

З першого січня 2022 року студенти, які отримують президентську стипендію можуть очікувати:

у професійних закладах освіти — 2750 гривень ;

; у професійних закладах освіти (спеціальності професійний молодший бакалавр, бакалавр, молодший спеціаліст) — 3320 гривень ;

; у вищих навчальних закладах та наукових установах (спеціальності молодший бакалавр, бакалавр, спеціаліст, магістр) — 4400 гривень.

Підвищення стипендії від Кабінету міністрів

Академічна та іменна стипендія від Кабміну передбачена особливо старанним студентам. В 2022 році вона теж повинна підвищитися:

у професійних установах — 2500 гривень ;

; у професійно-технічних освітніх закладах для спеціальностей професійний молодший бакалавр, бакалавр, молодший спеціаліст — 3020 гривень ;

; у вищих навчальних закладах — 4000 гривень.

Чи зросте стипендія для переможців конкурсів?

Студенти, які перемогли в Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді ім. Тараса Шевченка та Міжнародному конкурсі з української мови ім. Петра Яцика також можуть розраховувати на збільшення стипендії в 2022 році:

в професійних закладах — 2870 гривень;

в вищих навчальних закладах — 3800 гривень.