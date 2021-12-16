Тисяча за вакцинацію: як отримати в ПриватБанк та ОщадБанк / pixabay.com

Тисяча за вакцинацію: як отримати через ОщадБанк і ПриватБанк

Тисяча за вакцинацію: як отримати через ОщадБанк і ПриватБанк

Кожного дня велика кількість українців відкривають віртуальні картки для отримання коштів в межах проєкту “єПідтримка”. Тому все більше українських банків надають можливість зробити це своїм клієнтам. ТСН.ua дізнався, як отримати “тисячу за вакцинацію” в ОщадБанку та ПриватБанку.

Інструкція від ОщадБанку, щоб відкрити картку для виплати “тисячі за вакцинацію”

Щоб відкрити віртуальну картку в ОщадБанку, потрібно завантажити на телефон застосунок “Ощад24/7”. Далі виконуєте наступні дії:

вгорі праворуч натискаєте символ “+”;

вибираєте “Замовити картку”, далі натискаєте “єПідтримка”.

З 19 грудня відкриваєте застосунок “Дія”. Знаходите розділ “Послуги” де і подаєте заявку, щоб отримати “тисячу за вакцинацію”. Вибираєте картку ОщадБанку і чекаєте зарахування коштів.

Інструкція ПриватБанку: “тисяча від Зеленського за вакцинацію” на картку

В ПриватБанку повідомили, як правильно відкрити віртуальну картку для проєкту “єПідтримка”. Для цього на смартфоні повинен стояти застосунок “Приват24”. Якщо ви завантажили його раніше, не забудьте оновити до останньої версії. Потім необхідно зробити кілька простих кроків:

відкривши вкладку “Гаманець”, натискаєте “Додати”;

вибираєте картку “єПідтримка”;

підписуєте заяву на її відкриття.

Після цього дані потрібно буде надіслати в “Дію”. Щоб виплати зарахувалися до 19 грудня, вам доведеться всього лише подати заяву в застосунку “Дія”, а потім вибрати номер тої картки, яку ви відкрили в ПриватБанку.

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Які ще банки приєдналися до проєкту

На сьогоднішній день до проєкту “єПідтримка” приєдналося 6 українських банків:

ПриватБанк;

ОщадБанк;

Монобанк;

А-банк;

Альфа Банк;

Укргазбанк.

Але в Міністерстві економіки повідомляють, що зовсім скоро цей список збільшиться. Вони видаватимуть віртуальні картки, на які може бути зарахована “тисяча від Зеленського за вакцинацію”. Вже наявний рахунок в банку використати для цього неможливо.