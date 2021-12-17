Коханий alyona alyona показав її у мінішортах на кухні

Коханий alyona alyona показав її у мінішортах на кухні

YOXDEN показав, з чого розпочався їхній з Альоною ранок.

Українська реп-зірка alyona alyona та її бойфренд, тіктокер та блогер YOXDEN активно діляться, як минають їхні будні.

Цього разу у сторіз своєї сторінки в Instagram бойфренд виконавиці опублікував кумедне відео з нею. YOXDEN показав, з чого розпочався п'ятничний ранок пари. Так, поки коханий спав, Альона намагалася на кухні на холодильник поставити дві пляшки з алкоголем.

У ролику реперка зображена у чорній піжамці з мінішорт та футболці, а в руках тримає дві пляшки:

instagram.com/yoxden

instagram.com/yoxden

"Розбійники, добрий ранок. Гляньте, Альона з утра пораньше вже бутилку тягне. Перестань бухать, давай вже работать, Альонка. Хвате п'янствовать. Ой п'ятниця як починається, гляньте", - коментує у відео, жартуючи, YOXDEN.

instagram.com/yoxden

instagram.com/yoxden

Зазначимо, що днями тіктокер випустив романтично-кумедну пісню,яку присвятив коханій і назвав alyona alyona. Також він представив і кліп, у якому знялася реперка.

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