Любимый alyona alyona показал ее в мини-шортах на кухне

Любимый alyona alyona показал ее в мини-шортах на кухне

YOXDEN показал, с чего началось их с Аленой утро.

Украинская рэп-звезда alyona alyona и ее бойфренд, тиктокер и блогер YOXDEN активно делятся, как проходят их будни.

На этот раз в сторис своей страницы в Instagram бойфренд исполнительницы опубликовал забавное видео с ней. YOXDEN показал, с чего началось пятничное утро пары. Так, пока любимый спал, Алена пыталась на кухне на холодильник поставить две бутылки с алкоголем.

В ролике реперша изображена в черной пижамке из мини-шорт и футболки, а в руках держит две бутылки:

instagram.com/yoxden

instagram.com/yoxden

"Разбойники, доброе утро. Взгляните, Алена с утра пораньше уже бутылку тянет. Перестань бухать, давай уже работать, Аленка. Хватит пьянствовать. Ой пятница как начинается, смотрите", — комментирует в видео, шутя, YOXDEN.

instagram.com/yoxden

instagram.com/yoxden

Отметим, что на днях тиктокер выпустил романтично-смешную песню, которую посвятил любимой и назвал alyona alyona. Также он представил и клип, в котором снялась реперша.

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