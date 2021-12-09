Зник сертифікат про вакцинацію в “Дії”: інструкція відновлення

Якщо раптом COVID-сертифікат в “Дії” пропав, не варто хвилюватися. Ця проблема трапляється, якщо на телефоні або планшеті встановлено не останню версію застосунку. Як відновити сертифікат в “Дії” – інструкція в матеріалі ТСН.ua.

Щоб сертифікат про вакцинацію від коронавірусу в “Дії” з’явився знову, потрібно всього лише оновити електронний документ. Зробити це наразі можна без розпізнавання особи або використання електронного підпису. Інструкція доволі проста.

Перший крок: оновлення програми

Раніше, щоб отримати COVID-сертифікат потрібно було мати ID-карту або біометричний закордонний паспорт. Тепер, оновивши застосунок до найновішої версії, сертифікат про вакцинацію підтягнеться навіть у власників лише паспорта-книжечки.

Для оновлення “Дії” потрібно зайти в Google Play (для пристроїв на Android) або у AppStore (для гаджетів на iOS). Зазвичай сертифікат підтягується відразу. Якщо ж цього не сталося, варто зробити наступні кроки.

Другий крок: авторизація в застосунку

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Найпростіший спосіб авторизації – з використанням BankID. Особливо, якщо на смартфоні вже встановлено будь-який застосунок онлайн-банкінгу (наприклад, Приват24). В цьому випадку “Дія” отримує дані від банку, який ви використовуєте. Даний спосіб чудово працює в тому випадку, якщо у вас немає біометричних документів.

Якщо ж у вас є ID-картка чи біометричний закордонний паспорт, а смартфон має підтримку функції NFC, то можете пройти авторизацію за допомогою цих документів. Виберіть “Авторизуватися через NFC” і просто прикладіть смартфон до документа.

Третій крок: отримання нового COVID-сертифіката

Виберіть меню “Послуги”, яке знаходиться в нижньому рядку програми і перейдіть до розділу “COVID-сертифікати”. Натисніть на “Отримати COVID-сертифікат” і зачекайте кілька хвилин.