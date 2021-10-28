Електронний підпис у застосунку “Дія”: як оформити

17 травня 2021 року Міністерством цифрової трансформації були презентовані нові послуги на порталі та в додатку “Дія”. Серед них і електронний підпис — “Дія.Підпис”.

17 травня 2021 року Міністерством цифрової трансформації були презентовані нові послуги на порталі та у застосунку “Дія”. Серед них і електронний підпис — “Дія.Підпис”. Він допомагає авторизуватися на деяких порталах держпослуг, отримати до них доступ в режимі онлайн та підписувати документи зі смартфона.

Розповідаємо, що таке “Дія.Підпис” і як правильно користуватися сервісом.

“Дія.Підпис”: що це за інструмент

Якщо раніше будь-яка офіційна операція потребувала фізичної присутності, то сучасні технології значно все спростили, зокрема електронний документообіг дозволяє підписувати документи дистанційно.

Для цього використовується “Дія.Підпис” — кваліфікований електронний підпис (КЕП), який потрібен для підтвердження особи людини. Іншими словами, він виступає аналогом вашого реального підпису, який ви залишаєте на будь-яких паперових документах.

Також "Дія.Підпис" необхідний для користування деякими державними послугами та сервісами.

Раніше, щоб подати в податкову звітність, вам потрібно було підписати її на місці. Зараз стало можливим подання документів через Інтернет. В цьому разі електронний цифровий підпис накладається на ту ж звітність через сервіс, а потім зчитується в податковій.

Коли “Дія.Підпис” може бути корисним

КЕПи бувають різними. Сьогодні їх можна отримати в податковій, в кількох сертифікованих центрах та банках. В більшості випадків для оформлення електронного підпису потрібно зібрати пакет документів, написати заяву та прийти у відповідне відділення. Але низка центрів вже деякий час дозволяє оформити КЕП, не виходячи з дому. Наприклад, щоб отримати електронний підпис онлайн в “Приват24”, потрібно витратити близько 5 хвилин. Пізніше його можна використовувати в різних державних установах та сервісах.

Завдяки порталу “Дія” електронний підпис оформлюється ще швидше. Зробити це можна через офіційний сайт або у затосунку. Використовується підпис в екосистемі самого порталу. Наприклад , ви можете створити з “Дія.Підпис” сертифікат про проходження вакцинації. Також на порталі податкової — для входу в свій кабінет. Для цього потрібно всього лише відсканувати QR-код у застосунку. В Мінцифрі також обіцяють розширити можливості “Дія.Підпису”.

Як створити підпис у “Дії”

Якщо у вас ще не встановлений застосунок “Дія”, потрібно завантажити його на свій смартфон та увійти. Для авторизації можна використати BankID або біометричні дані. Далі потрібно виконати низку простих кроків:

Відкрийте вкладку “Меню”, що розташований знизу з правого боку. Оберіть пункт “Дія.Підпис” та натисніть “Створити” у вікні, що з’явиться. У вікні, що спливає, потрібно підтвердити свою особу по ФотоID (FaceID), NFC або BankID. У разі вибору першого пункту зачекайте, поки активується фронтальна камера телефону. Повторіть всі потрібні дії та дочекайтеся повідомлення “Дякуємо, особу підтверджено”. Придумайте унікальний код, що складається з 5 цифр, та введіть його. Готово. Ваш “Дія.Підпис” створено.

Зверніть увагу, що отримати електронний цифровий підпис можливо лише за наявності біометричного закордонного паспорту чи ID-картки. Використовувати “Дія.Підпис” можна протягом одного року після створення. Потім — процедура повторюється.

Як підписувати документи з “Дія.Підпис”

Як тільки ви створили КЕП, можна користуватися ним для оформлення документів. Для цього:

Оберіть документ та заповніть його. Натисніть “Підписати”. Підтвердіть свою особу зручним способом (NFC, FaceID, BankID). Введіть п’ятизначний пароль до “Дія.Підпис”.

Готово! Як бачите, за допомогою нового кваліфікованого електронного підпису можна отримувати повний перелік державних послуг зі смартфона.

Що робити, якщо підпис “Дія” не працює

Деякі користувачі жаліються, що з “Дія.Підпис” сталася помилка під час підтвердження по ФотоID. Тому у Мінцифрі дали поради, що робити, щоб отримати успішний результат:

Виберіть місце в домі, де є гарне освітлення та чистий світлий фон (без картин, декоративних елементів чи інших людей). Огляньте свою фронтальну камеру — вона повинна бути чистою. Перевірте, що ви надали доступ застосунку “Дія” до камери. Обов’язково тримайте телефон на рівні свого обличчя, якомога ближче до камери. Стежте за кольором рамки — вона повинна завжди залишатися зеленою. Якщо на фото для документів ви без окулярів, приберіть їх, навіть якщо носите в реальному житті.

Дивіться на правий верхній куток — саме там будуть з’являтися вказівки, які потрібно повторювати. Якщо все робити правильно, ваша особа буде підтверджена за кілька секунд. Далі не забудьте перевірити підпис “Дія” та можете сміливо користуватися його перевагами.

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