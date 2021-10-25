Підробляли ковід-сертифікати і паспорти: в Україні шахраї створили аналог застосунка "Дія"

Підробляли ковід-сертифікати і паспорти: в Україні шахраї створили аналог застосунка "Дія"

Федоров пообіцяв знайти "розробників".

В Україні "умільці" створили фейковий аналог урядового застосунка "Дія". З його допомогою неповнолітні купують алкогольні напої, а інші — підробляють сертифікати про вакцинацію.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав Міністр цифровиї трансформації України Михайло Федоров.

Так, застосунок працює на операційній системі Android. Скачати його не можна з офіційного магазину Google Play, а за прямим посиланням. За допомогою програми користувачі можуть підробляти ковідні сертифікати, а також створювати фейкові паспорта.

Водночас документи користувача не валідіруются через QR.

"Поставив завдання команді розробити новий електронний документ "паспорт ув'язненого", а організаторам даного шахрайства приготуватися стати першими бета-тестувальниками", — підкреслив Михайло Федоров.

За попередньою інформацією, скачати такий застосунок можна за 200 гривень. У свою чергу тим, хто ним користується, загрожує реальна відповідальність за фактом "підробки документів".

Нагадаємо, що Україна може опинитися в "чорному" списку для цивілізованих країн через фальшиві COVID-документи.

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