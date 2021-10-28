Электронная подпись в приложении "Дія": как оформить

17 мая 2021 года Министерством цифровой трансформации были представлены новые услуги на портале и в приложении "Дія". Среди них и электронная подпись — "Дія.Підпис".

17 мая 2021 года Министерством цифровой трансформации были представлены новые услуги на портале и в приложении "Дія". Среди них и электронная подпись — "Дія.Підпис". Он помогает авторизоваться на некоторых порталах госуслуг, получить к ним доступ в режиме онлайн и подписывать документы со смартфона.

Рассказываем, что такое "Дія.Підпис" и как правильно пользоваться сервисом.

"Дія.Підпис": что это за инструмент

Если раньше любая официальная операция нуждалась в физическом присутствии, то современные технологии значительно все упростили, в частности электронный документооборот позволяет подписывать документы дистанционно.

Для этого используется "Дія.Підпис" — квалифицированная электронная подпись (КЭП), которая нужна для подтверждения личности человека. Другими словами, он выступает аналогом вашей реальной подписи, которую вы оставляете на любых бумажных документах.

Также “Дія.Підпис” нужен для пользования некоторыми государственными услугами и сервисами.

Раньше, чтобы подать в налоговую отчетность вам нужно было подписать ее на месте. Теперь стало возможно предоставление документов через интернет. В этом случае электронная цифровая подпись накладывается на ту же отчетность через сервис, а затем считывается в налоговой.

Когда “Дія.Підпис” может быть полезным

КЭПы бывают разными. Сегодня их можно получить в налоговой, нескольких сертифицированных центрах и банках. В большинстве случаев для оформления электронной подписи нужно собрать пакет документов, написать заявление и прийти в отделение. Но ряд центров уже некоторое время позволяет оформить КЭП, не выходя из дома. Например, чтобы получить электронную подпись онлайн в Приват24, нужно потратить около 5 минут. Позже его можно использовать в разных государственных учреждениях и сервисах.

Благодаря порталу "Дія" электронные подписи оформляются еще быстрее. Сделать это можно через официальный сайт или в приложении. Используется подпись в экосистеме самого портала. Например, вы можете создать с “Дія.Підпис” сертификат о прохождении вакцинации. Также на портале налоговой — для входа в свой кабинет. Для этого нужно всего-навсего отсканировать QR-код в приложении. В Минцифре также обещают расширить возможности "Дія.Підпис".

Как создать подпись в "Дія"

Если у вас еще не установлено приложение "Дія", нужно загрузить его на свой смартфон и войти. Для авторизации можно использовать BankID или биометрические данные. Далее нужно выполнить ряд простых шагов:

Откройте вкладку «Меню», расположенную снизу с правой стороны. Выберите “Дія.Підпис” и нажмите “Створити” в появившемся окне. Во всплывающем окне нужно подтвердить свое лицо по ФотоID (FaceID), NFC или BankID. При выборе первого пункта подождите, пока активируется фронтальная камера телефона. Повторите все необходимые действия и дождитесь сообщения “Дякуємо, особу підтверджено”. Придумайте уникальный код, состоящий из 5 цифр и введите его. Готово. Ваш “Дія.Підпис” создан.

Обратите внимание, что получить электронную цифровую подпись можно только при наличии биометрического загранпаспорта или ID-карты. Использовать "Дія.Підпис" можно в течение одного года после создания. Затем процедура повторяется.

Как подписывать документы с помощью "Дія.Підпис"

Как только вы создали КЭП, можно использовать его для оформления документов. Для этого:

Выберите документ и заполните его. Нажмите “Підписати”. Подтвердите свое лицо удобным способом (NFC, FaceID, BankID). Введите пятизначный пароль в "Дія.Підпис".

Готово! Как видите, с помощью новой квалифицированной электронной подписи можно получить полный список государственных услуг со смартфона.

Что делать, если подпись "Дія" не работает

Некоторые пользователи жалуются, что с "Дія.Підпис" произошла ошибка при подтверждении по ФотоID. Поэтому в Минцифре посоветовали, что делать, чтобы получить успешный результат:

Выберите место в доме с хорошим освещением и светлым фоном (без картин, декоративных элементов или других людей). Осмотрите свою фронтальную камеру — она должна быть чистой. Убедитесь, что вы предоставили приложению “Дія” доступ к камере. Обязательно держите телефон на уровне лица, как можно ближе к камере. Следите за цветом рамки — она должна всегда оставаться зеленой. Если на фото для документов вы без очков, уберите их, даже если вы носите аксессуары в реальной жизни.

Смотрите в правый верхний уголок — там будут появляться указания, которые нужно повторять. Если все делать правильно, ваша личность будет подтверждена через несколько секунд. Далее не забудьте проверить подпись “Дія” и можете смело пользоваться ее преимуществами.

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