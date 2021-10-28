В Польше землей насмерть засыпало 33-летнего украинца

Мужчина выполнял земельные работы.

В Польше в городе Гливице в результате несчастного случая погиб 33-летний гражданин Украины.

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Об этом сообщает сайт местной полиции.

Вчера, 27 октября, в Гливице погиб заробитчанин из Украины. Мужчина работал в бригаде, выполнявшей земельные работы. Произошел оползень, и мужчину засыпало землей.

Спасатели откапывали украинца вручную. При выполнении работ все время была угроза дальнейших оползней. Кроме следственно-оперативной группы на место происшествия прибыли прокурор и представитель Национальной инспекции труда.

Откопать потерпевшего удалось только спустя 2,5 часа. Он уже был мертв.

Работником оказался 33-летний гражданин Украины, временно проживающий в Забже. Врач на месте констатировал его смерть.

Полиция, прокуратура и Национальная инспекция труда выясняют причины и обстоятельства несчастного случая, а также формально-юридические аспекты трудоустройства работника, в частности выполнение работодателем обязательств в сфере профессионального обучения и профессиональной подготовки.

Напомним, что в Польше владелец паба избил украинца и выбил ему глаз. Конфликт произошел из-за того, что последний зашел в паб, не оплатив вход.

Напомним:

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