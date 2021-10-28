В Польше владелец паба избил украинца и выбил ему глаз

В Польше владелец паба избил украинца и выбил ему глаз

Украинец разозлил поляка, потому что зашел в паб, не заплатив.

В Польше в Пидзамче в Валбжихе в местном пабе произошел конфликт между посетителем, гражданином Украины и владельцем. В результате все закончилось потасовкой, а один из участников конфликта остался без глаза.

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Об этом сообщает InPoland.

В полиции этот факт пока не комментируют, ссылаясь на продолжающееся расследование. Но известно, что инцидент произошел еще 24 октября. Владелец паба поссорился с украинцем, а затем набросился на него с кулаками.

Причиной конфликта стало то, что гражданин Украины вошел в паб, не заплатив за вход. Владелец пошел разбираться, дальше конфликт перерос в драку, во время которой он толкнул посетителя. Тот не удержался, и, падая, разбил стеклянную дверь, а дальше оказался на полу лицом в стекле. Один из обломков попал в глаза.

Очевидцы вызвали скорую. Пострадавшего доставили в больницу Валбжиху, там его прооперировали, зашили лицо, но глаз спасти не удалось.

Известно, что украинцу понадобится еще одна операция.

Правоохранители изъяли видео с камер наблюдения и выясняют все обстоятельства происшествия.

Напомним, что в Польше варшавская полиция разыскала и задержала украинца, который несколько месяцев назад разбил помещения железнодорожного вокзала и нанес серьезный ущерб.

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