В Польше в результате урагана погиб украинец

Всего жертвами непогоды в Польше стали четыре человека.

В Польше в четверг, 21 октября, в результате урагана в Нижней Силезии погибли четыре человека, в том числе гражданин Украины.

Об этом сообщает TVP3.

Отмечается, что на дорогах региона возникло осложнение движения, а в Свидникском повяте произошел несчастный случай, в результате которого погиб 43-летний украинец. Мужчина находился за рулем грузовика, который перевернулся и упал в канаву.

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А в городе Сехнице сильный ветер разрушил стену недостроенного дома. На месте инцидента погиб 55-летний мужчина. Еще два человека стали жертвами непогоды во Вроцлаве, когда на их автомобиль упало дерево.

Кроме того, по данным регионального штаба Государственной пожарной службы Республики Польша, из-за урагана пострадали семь человек. Большинство из них получили травмы в дорожно-транспортных происшествиях, в том числе от падения деревьев или отдельных ветвей на автомобили.

Недавно в Одессе из-за непогоды, о которой заранее предупреждали в городском совете, упало огромное дерево. Ветвями оно придавило несколько автомобилей.

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