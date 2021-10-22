В Польше в результате урагана погиб украинец

Всего жертвами непогоды в Польше стали четыре человека.
В Польше в четверг, 21 октября, в результате урагана в Нижней Силезии погибли четыре человека, в том числе гражданин Украины.
Об этом сообщает TVP3.
Отмечается, что на дорогах региона возникло осложнение движения, а в Свидникском повяте произошел несчастный случай, в результате которого погиб 43-летний украинец. Мужчина находился за рулем грузовика, который перевернулся и упал в канаву.
А в городе Сехнице сильный ветер разрушил стену недостроенного дома. На месте инцидента погиб 55-летний мужчина. Еще два человека стали жертвами непогоды во Вроцлаве, когда на их автомобиль упало дерево.
Кроме того, по данным регионального штаба Государственной пожарной службы Республики Польша, из-за урагана пострадали семь человек. Большинство из них получили травмы в дорожно-транспортных происшествиях, в том числе от падения деревьев или отдельных ветвей на автомобили.
Недавно в Одессе из-за непогоды, о которой заранее предупреждали в городском совете, упало огромное дерево. Ветвями оно придавило несколько автомобилей.