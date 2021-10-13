Дерево раздавило три автомобиля: в Одессе непогода натворила беды

Дерево раздавило три автомобиля: в Одессе непогода натворила беды

Из-за дождя упала огромная акация.

В Одессе из-за непогоды, о которой заранее предупреждали в городском совете, упало огромное дерево. Ветвями оно придавило несколько автомобилей.

Об этом пишут в местных телеграмм каналах.

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Как стало известно, инцидент произошел на перекрестке улиц Юрия Олеши и Бунина. Там упала огромная акация. Ветвями она накрыла три припаркованных на обочине автомобиля, а также парализовала движение пешеходов.

Напомним, что в Днепре на мужчину упало сухое дерево. Внуков, с которыми он гулял, не задело чудом. С переломами обеих ног пострадавшего госпитализировали в больницу.

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