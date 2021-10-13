Дантес ответил, почему у них с Дорофеевой до сих пор нет детей

Дантес ответил, почему у них с Дорофеевой до сих пор нет детей

Влюбленные вместе уже 10 лет.

Украинский шоумен Владимир Дантес ответил на вопрос, почему у них с его женой, певицей Надей Дорофеевой, до сих пор нет детей.

Как говорит Владимир, они с его любимой уже 10 лет вместе. Артист очень любит жену и не представляет свою жизнь без нее, говорится в программе "ЖВЛ".

Владимир Дантес и Надя Дорофеева

"Это, наверное, мой ближайший человек. Я не понимаю, как можно существовать без нее. Это странно, если рядом не будет Нади. Надя — это я, а я — это Надя", — поделился мыслями звезда.

К слову, парочка живет в счастливом браке уже шесть лет. А вот фанатов беспокоит вопрос, почему влюбленные не спешат рожать первенца. Дантес объяснил их с Надей позицию по этому поводу.

Владимир Дантес и Надя Дорофеева

"Я не против детей. Надя так же. Некоторые говорят, что мы думаем только о себе. Да! В этом и есть смысл жизни. Я думаю о себе, Наде, наших родителей. Мне общество предлагает в срочном порядке создать еще одного человека, чтобы я о нем думал ", — ответил артист.

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