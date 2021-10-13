Дантес відповів, чому у них з Дорофєєвою досі немає дітей

Дантес відповів, чому у них з Дорофєєвою досі немає дітей

Закохані разом вже 10 років.

Український шоумен Володимир Дантес відповів на запитання, чому у них з його дружиною, співачкою Надею Дорофєєвою, досі немає дітей.

Як говорить Володимир, вони з його коханою вже 10 років разом. Артист безмежно обожнює дружину та не уявляє своє життя без неї, йдеться у програмі "ЖВЛ".

Володимир Дантес та Надя Дорофєєва

"Це, напевно, моя найближча людина. Я не розумію, як можна існувати без неї. Це дивно, якщо поруч не буде Наді. Надя – це я, а я – це Надя", - поділився думками зірка.

До слова, парочка живе у щасливу шлюбі вже шість років. А от фанів непокоїть запитання, чому закохані не поспішають народжувати первістка. Дантес пояснив їхню з Надею позицію щодо цього.

Володимир Дантес та Надя Дорофєєва

"Я не проти дітей. Надя так само. Деякі говорять, що ми думаємо лише про себе. Так! В цьому і є сенс життя. Я думаю про себе, Надю, наших батьків. Мені суспільство пропонує в терміновому порядку створити ще одну людину, аби я й про неї думав", - відповів артист.

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