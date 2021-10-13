Притворялся сапером: на Донбассе задержали вражеского разведчика с паспортом РФ

Притворялся сапером: на Донбассе задержали вражеского разведчика с паспортом РФ

Задержанный также подозревается украинскими правоохранительными органами в совершении тяжкого преступления в 2010 году.

На Донбассе задержали российского военного, который под прикрытием рыскал вблизи позиций ВСУ.

Об этом информирует Украинская делегация для участия в Трехсторонний контактной группе.

Так, 13 октября утром группа вооруженных лиц с повязками СЦКК осуществляла разведку оставленных позиций ВСУ. Злоумышленники делали вид, что проводят разминирование.

"Гарантии безопасности были предоставлены украинской стороной для проведения работ по разминированию с четким указанием маршрутов передвижения и определения предельной точки выдвижения в сторону позиций ВСУ, в рамках работ по оборудованию участка местности для открытия со стороны оккупированных территорий КПВВ "Золотое", — говорится в сообщении.

Оперативная группа ВСУ был задержала одного из военных российских вооруженных формирований: гражданина РФ Косяка Андрея Валентиновича, 1978 года рождения. У него изъяли оружие и боеприпасы. Задержанный также подозревается украинскими правоохранительными органами в совершении тяжкого преступления в 2010 году. Сейчас продолжаются следственные действия.

Украинская делегация для участия в ТКГ

Напомним, что в Чехии апелляционный суд утвердил 20-летний срок заключения боевику "ЛНР".

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