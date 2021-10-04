В Киеве задержали разведчика "ДНР": видео допроса

Задержанный боевик в 2014 году добивал раненых в бою украинских военных.
В Киеве контрразведчики Службы безопасности Украины задержали участника незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР".
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Боевика задержали в одном из хостелов столицы, куда он прибыл из территории временно аннексированной АР Крым.
"Установлено, что задержанный является жителем временно неподконтрольного украинской власти Донецка. В 2014 году он присоединился к рядам незаконных вооруженных формирований ", — говорится в сообщении украинской спецслужбы.
Контрразведчики установили, что задержанный находился в составе так называемого "Оплота", а затем входил в разведгруппу боевиков и принимал активное участие в вооруженном сопротивлении подразделениям сил антитеррористической операции.
В 2014 году он в составе группы боевиков занимался ликвидацией раненых в бою военнослужащих сил АТО, а также проводил разведку для осуществления артиллерийских обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины.
Напомним, ранее сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военнослужащими Вооруженных Сил задержали на линии разграничения боевика так называемой "ЛНР".