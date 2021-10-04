У Києві затримали розвідника "ДНР": відео допиту

Затриманий бойовик у 2014 році добивав поранених у бою українських військових.

У Києві контррозвідники Служби безпеки України затримали учасника незаконних збройних формувань так званої “ДНР”.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Бойовика затримали в одному з хостелів столиці, куди він прибув з території тимчасово анексованої АР Крим.

“Встановлено, що затриманий є мешканцем тимчасово непідконтрольного українській владі Донецька. У 2014 році він приєднався до лав незаконних збройних формувань”, - йдеться у повідомленні української спецслужби.

Контррозвідники встановили, що затриманий перебував у складі так званого “Оплоту”, а потім входив до розвідгрупи бойовиків і брав активну участь у збройному супротиві підрозділам сил антитерористичної операції.

У 2014 році він у складі групи бойовиків займався ліквідацією поранених у бою військовослужбовців сил АТО, а також проводив розвідку для здійснення артилерійських обстрілів позицій Збройних Сил України.

Затриманому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України. За рішенням суду йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше співробітники Служби безпеки України спільно з військовослужбовцями Збройних Сил затримали на лінії розмежування бойовика так званої “ЛНР”.

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