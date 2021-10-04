Ілона Гвоздьова про своє суддівство на "Танцях": "Я неідеальна"

Ілона Гвоздьова про своє суддівство на "Танцях": "Я неідеальна"

Також зірка прокоментувала свої бали.

Вчора минув п'ятий прямий ефір шоу "Танці з зірками", у якому запрошеною суддею була хореографиня Ілона Гвоздьова.

Так, у своєму Instagram знаменитість вирішила поділитися враженнями про своє суддівство. Ілона зізнається, що бути членом журі складно. Вона говорить, що це відповідальність, стрес, хвилювання, страх.

Ілона Гвоздьова та Макс Чмерковський / instagram.com/ilonagvozdeva

"Коли мене запросили в журі - це була несподіванка. Проте, не буду обманювати, я тішилась, тому що після перемоги на паркеті, як й кожному досвідченому танцівнику, мені хотілося більшого", - поділилась хореографиня.

Судді "Танців з зірками" / instagram.com/ilonagvozdeva

Хоча знаменитість й визнає, що була неідеальною суддею та сподобалась не всім. Бали Ілона ставила такі, які, на її думку, заслуговували учасники.

Ілона Гвоздьова на "Танцях з зірками" / instagram.com/ilonagvozdeva

"Авжеж, я розумію, не все було ідеально, та й не всім я сподобалась. Мої коментарі, моя мова, мій голос, мої оцінки й так далі. Та знаєте, що я думаю? Я не маю всім подобатись, бо я неідеальна, проте я жива, щира, чесна, першою чергою із собою. Я відчувала й оцінювала серцем", - розповіла зірка.

Ілона Гвоздьова та Юрій Ткач / instagram.com/ilonagvozdeva

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