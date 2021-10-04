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"Доступна іпотека під 7%": де найбільше отримують кредитів і кому видають

"Доступна іпотека під 7%": де найбільше отримують кредитів і кому видають

ТСН.ua

У 2021 році програмою можуть скористатися близько 5 тисяч сімей.

За ініціативою президента України, уряд запровадив програму "Доступна іпотека під 7%". Запуск відбувся 1 березня 2021 року, і вже велика кількість сімей скористалися можливістю придбати власне житло.

За даними Міністерства фінансів України, cтаном на 4 жовтня банками підписано 903 кредитних договорів на загальну суму 776,59 млн грн. На первинному ринку - 24,27%, на вторинному – 75,73% угод.

До банків надійшло 1287 заявок. У програмі задіяно 23 регіони, зокрема Київ. Згідно з поданими громадянами заявками на отримання кредитів, найактивнішими регіонами минулого тижня були:

  • Київ (33,4 %);
  • Київська область (30,9 %);
  • Харківська область (6,4 %);
  • Львівська область (6,0 %);
  • Рівненська область (4 %);
  • інші (19,3%).

Приріст порівняно з даними початку минулого тижня становить:

  • +4% – кількості кредитів та +4% – суми кредитів;
  • +3% – кількості заявок та +3% – суми заявок.
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Дозволити собі квартиру мрії точно зможуть люди, які:

  • мають дохід вище середнього по регіону (не менше 12 тисяч 337 грн), але не потрапили до переліку багатіїв (10 мінімальних зарплат – не більше 123 тисяч грн);
  • встигли назбирати на перший внесок (від 140 тисяч грн);
  • знайдуть відповідне за метражем житло до 50 м. кв на двох ще й за віком підхоже (до 3 років, від 2018 року).

Процедура участі у програмі "Доступна іпотека під 7%": 5 кроків

  • Громадянин вивчає критерії програми для визначення своєї прийнятності та предмету іпотеки.
  • Громадянин звертається до уповноваженого банку з пакетом документів.
  • Уповноважений банк повідомляє громадянина про відповідність умовам програми та просить надати заявку на отримання кредиту (5 робочих днів після подання повного пакету документів).
  • Кредитна оцінка, укладання кредитного договору та перерахування коштів кредиту продавцю предмету іпотеки (10 робочих днів після подання повного пакету документів).
  • Сплата компенсаційної процентної ставки за рахунок державної підтримки протягом строку кредитного договору.

Основні умови іпотечного кредитування:

  • Максимальна сума іпотечного кредиту - 2 млн грн:
  • Максимальній термін виплати компенсації - 20 років;
  • Максимальний розмір комісії за надання та обслуговування кредиту - 0,5% від суми кредиту;
  • Максимальний термін іпотечного кредиту - 20 років;
  • Мінімальний власний внесок позичальника - 15% від суми кредиту;
  • Максимальний розмір комісії за надання гарантії Фонду - 0,5% річних.

Які документи необхідні:

  • заява на участь у програмі;
  • копія паспорта;
  • копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, довідка про реєстрацію місця проживання позичальника та членів його сім'ї;
  • копія свідоцтва про шлюб (за наявності);
  • копія свідоцтва про народження дитини/дітей (за наявності);
  • документи про доходи позичальника та членів його родини за останні 6 місяців

 Нагадаємо, програма "Доступна іпотека 7%" розпочала діяти в Україні від 1 березня 2021 року. Громадянин, який братиме участь у програмі, сплачуватиме 7% за кредитом, а оскільки відсоткова ставка українських банків вища, то різницю сплачуватиме держава. З переліком уповноважених банків можна ознайомитись на офіційному вебсайті Фонду розвитку підприємництва. 

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