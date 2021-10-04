"Доступна іпотека під 7%": де найбільше отримують кредитів і кому видають

У 2021 році програмою можуть скористатися близько 5 тисяч сімей.
За ініціативою президента України, уряд запровадив програму "Доступна іпотека під 7%". Запуск відбувся 1 березня 2021 року, і вже велика кількість сімей скористалися можливістю придбати власне житло.
За даними Міністерства фінансів України, cтаном на 4 жовтня банками підписано 903 кредитних договорів на загальну суму 776,59 млн грн. На первинному ринку - 24,27%, на вторинному – 75,73% угод.
До банків надійшло 1287 заявок. У програмі задіяно 23 регіони, зокрема Київ. Згідно з поданими громадянами заявками на отримання кредитів, найактивнішими регіонами минулого тижня були:
- Київ (33,4 %);
- Київська область (30,9 %);
- Харківська область (6,4 %);
- Львівська область (6,0 %);
- Рівненська область (4 %);
- інші (19,3%).
Приріст порівняно з даними початку минулого тижня становить:
- +4% – кількості кредитів та +4% – суми кредитів;
- +3% – кількості заявок та +3% – суми заявок.
Дозволити собі квартиру мрії точно зможуть люди, які:
- мають дохід вище середнього по регіону (не менше 12 тисяч 337 грн), але не потрапили до переліку багатіїв (10 мінімальних зарплат – не більше 123 тисяч грн);
- встигли назбирати на перший внесок (від 140 тисяч грн);
- знайдуть відповідне за метражем житло до 50 м. кв на двох ще й за віком підхоже (до 3 років, від 2018 року).
Процедура участі у програмі "Доступна іпотека під 7%": 5 кроків
- Громадянин вивчає критерії програми для визначення своєї прийнятності та предмету іпотеки.
- Громадянин звертається до уповноваженого банку з пакетом документів.
- Уповноважений банк повідомляє громадянина про відповідність умовам програми та просить надати заявку на отримання кредиту (5 робочих днів після подання повного пакету документів).
- Кредитна оцінка, укладання кредитного договору та перерахування коштів кредиту продавцю предмету іпотеки (10 робочих днів після подання повного пакету документів).
- Сплата компенсаційної процентної ставки за рахунок державної підтримки протягом строку кредитного договору.
Основні умови іпотечного кредитування:
- Максимальна сума іпотечного кредиту - 2 млн грн:
- Максимальній термін виплати компенсації - 20 років;
- Максимальний розмір комісії за надання та обслуговування кредиту - 0,5% від суми кредиту;
- Максимальний термін іпотечного кредиту - 20 років;
- Мінімальний власний внесок позичальника - 15% від суми кредиту;
- Максимальний розмір комісії за надання гарантії Фонду - 0,5% річних.
Які документи необхідні:
- заява на участь у програмі;
- копія паспорта;
- копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, довідка про реєстрацію місця проживання позичальника та членів його сім'ї;
- копія свідоцтва про шлюб (за наявності);
- копія свідоцтва про народження дитини/дітей (за наявності);
- документи про доходи позичальника та членів його родини за останні 6 місяців
Нагадаємо, програма "Доступна іпотека 7%" розпочала діяти в Україні від 1 березня 2021 року. Громадянин, який братиме участь у програмі, сплачуватиме 7% за кредитом, а оскільки відсоткова ставка українських банків вища, то різницю сплачуватиме держава. З переліком уповноважених банків можна ознайомитись на офіційному вебсайті Фонду розвитку підприємництва.
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