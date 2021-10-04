Оголошено Нобелівських лауреатів 2021 року у галузі медицини

Оголошено Нобелівських лауреатів 2021 року у галузі медицини

Американські науковці Девід Джуліус і Ардем Патапутян отримали Нобелівську премію "за відкриття рецепторів температури і дотику".

У понеділок, 4 жовтня, було оголошено перших лауреатів цьогорічної Нобелівської премії. Лауреатами в галузі медицини назвали американських науковців - фізіолога Девіда Джуліуса та мікробіолога Ардема Патапутяна, який емігрував до США з Лівану і має вірменське походження.

Про це повідомили на сайті Нобелівського комітету.

Науковці відкрили механізм дії рецепторів, які реагують на механічні подразники шкіри та внутрішніх органів.

Девід Джуліус використав гостру сполуку з перцю чилі (капсаїцин), яка викликає печіння, і в такий спосіб ідентифікував рецептори у нервових закінченнях шкіри, які реагують на тепло. Патапутян для цього дослідження використав клітини, які чутливі до тиску.

Це відкриття дозволило розширити розуміння того, як нервова система відчуває тепло, холод та механічні подразники.

“Лауреати відкрили нові ланки у нашому розумінні складної взаємодії наших почуттів з навколишнім середовищем”, – йдеться на офіційному сайті премії.

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