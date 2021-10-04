Объявлены Нобелевские лауреаты 2021 года в области медицины

Американские ученые Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян получили Нобелевскую премию "за открытие рецепторов температуры и соприкосновения".
В понедельник, 4 октября, было объявлено первых лауреатов нынешней Нобелевской премии. Лауреатами в области медицины назвали американских ученых — физиолога Дэвида Джулиуса и микробиолога Ардема Патапутяна, который эмигрировал в США из Ливана и имеет армянское происхождение.
Об этом сообщили на сайте Нобелевского комитета.
Ученые открыли механизм действия рецепторов, которые реагируют на механические раздражители кожи и внутренних органов.
Дэвид Джулиус использовал острое соединение из перца чили (капсаицин), которое вызывает жжение, и таким образом идентифицировал рецепторы в нервных окончаниях кожи, которые реагируют на тепло. Патапутян для этого исследования использовал клетки, чувствительные к давлению.
Это открытие позволило расширить понимание того, как нервная система ощущает тепло, холод и механические раздражители.
"Лауреаты открыли новые звенья в нашем понимании сложного взаимодействия наших чувств с окружающей средой", — говорится на официальном сайте премии.