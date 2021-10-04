Анна Тринчер планирует увеличить грудь

Артистка поделилась своими целями.
Украинская певица и блогерша Анна Тринчер призналась, что хочет сделать маммопластику.
Так, знаменитость поделилась, что мечтает об идеальной фигуре и ее цель — увеличение груди. Об этом звезда сериала "Школа" рассказала в своих Instagram-stories.
"Instagram — мой дневник и я хочу с вами этим поделиться. Мои цели на будущее, которые не касаются карьеры, это идеальная фигура, реально пипец, как хочу. И я хочу сделать грудь, признаюсь вам. Я реально планирую эту операцию", — отметила артистка.
Также исполнительница добавила, что мечтает полностью обновить свой гардероб. Звезда хочет улететь в Милан и потратить 10 000 долларов на одежду.
"Чтобы я просто просыпалась и у меня было миллион вариаций идеального гардероба с крутыми, дорогими, классными шмотками. Чтобы я кайфовала от того, как я одеваюсь", — добавила она.
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