Анна Тринчер планирует увеличить грудь

Артистка поделилась своими целями.

Украинская певица и блогерша Анна Тринчер призналась, что хочет сделать маммопластику.

Так, знаменитость поделилась, что мечтает об идеальной фигуре и ее цель — увеличение груди. Об этом звезда сериала "Школа" рассказала в своих Instagram-stories.

"Instagram — мой дневник и я хочу с вами этим поделиться. Мои цели на будущее, которые не касаются карьеры, это идеальная фигура, реально пипец, как хочу. И я хочу сделать грудь, признаюсь вам. Я реально планирую эту операцию", — отметила артистка.

Анна Тринчер / instagram.com/annatrincher_official

Также исполнительница добавила, что мечтает полностью обновить свой гардероб. Звезда хочет улететь в Милан и потратить 10 000 долларов на одежду.

"Чтобы я просто просыпалась и у меня было миллион вариаций идеального гардероба с крутыми, дорогими, классными шмотками. Чтобы я кайфовала от того, как я одеваюсь", — добавила она.

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