Анна Трінчер планує збільшити груди

Артистка поділилася своїми цілями.

Українська співачка та блогерка Анна Трінчер зізналася, що хоче зробити маммопластику.

Так, знаменитість поділилася, що мріє про ідеальну фігуру і її ціль – збільшення бюсту. Про це зірка серіалу "Школа" розповіла у своїх Instagram-stories.

"Instagram – мій щоденник і я хочу з вами цим поділитися. Мої цілі на майбутнє, які не стосуються кар’єри, це ідеальна фігура, реально піпець, як хочу. І я хочу зробити груди, зізнаюся вам. Я реально планую цю операцію", – зазначила артистка.

Анна Трінчер / instagram.com/annatrincher_official

Також виконавиця додала, що мріє повністю оновити свій гардероб. Зірка хоче полетіти до Мілана і витратити 10 000 доларів на вбрання.

"Щоб я просто прокидалася і у мене було мільйон варіацій ідеального гардероба з крутими, дорогими, класними шмотками. Щоб я кайфувала від того, як я одягаюся", – додала вона.

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