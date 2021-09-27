Анна Трінчер втретє збільшила губи

Результатом процедури артистка поділилася в фотоблогу.

Українська співачка та блогерка Анна Трінчер, яка нещодавно відверто попозувала у морі зі своїм хлопцем, здивувала шанувальників.

Так, 20-річна артистка повідомила фанам, що знову збільшила губи. У сторіс своєї сторінки в Instagram Анна розмістила знімок, на якому продемонструвала результат процедури.

Анна Трінчер збільшила губи / instagram.com/annatrincher_official

"Вони мають такий натуральний вигляд, що жоден візажист не може здогадатися, що в мене накачані губи", - поділилась Анна.

До речі, хоча й дівчина вже не вперше вдається до цієї процедури, та все ж таки говорить, що кожного разу їй страшно.

Анна Трінчер показала, як збільшила губи / instagram.com/annatrincher_official

Зазначимо, вперше Анна Трінчер вколола у губи препарат у лютому цього року. Тоді ж артистка розповіла, як бабуся відреагувала на такі її зміни у зовнішності.

Вдруге зірка собі збільшила губи в червні цього року.

Нагадаємо, нещодавно в Анни Трінчер сталась панічна атака в ТРЦ. Це відбулося тоді, коли зірка намагалась поїсти.

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