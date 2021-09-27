Анна Трінчер втретє збільшила губи

Результатом процедури артистка поділилася в фотоблогу.
Українська співачка та блогерка Анна Трінчер, яка нещодавно відверто попозувала у морі зі своїм хлопцем, здивувала шанувальників.
Так, 20-річна артистка повідомила фанам, що знову збільшила губи. У сторіс своєї сторінки в Instagram Анна розмістила знімок, на якому продемонструвала результат процедури.
"Вони мають такий натуральний вигляд, що жоден візажист не може здогадатися, що в мене накачані губи", - поділилась Анна.
До речі, хоча й дівчина вже не вперше вдається до цієї процедури, та все ж таки говорить, що кожного разу їй страшно.
Зазначимо, вперше Анна Трінчер вколола у губи препарат у лютому цього року. Тоді ж артистка розповіла, як бабуся відреагувала на такі її зміни у зовнішності.
Вдруге зірка собі збільшила губи в червні цього року.
Нагадаємо, нещодавно в Анни Трінчер сталась панічна атака в ТРЦ. Це відбулося тоді, коли зірка намагалась поїсти.