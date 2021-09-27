Анна Тринчер третий раз увеличила губы

Результатом процедуры артистка поделилась в фотоблоге.

Украинская певица и блогер Анна Тринчер, которая недавно откровенно попозировала в море со своим парнем, удивила поклонников.

20-летняя артистка сообщила поклонникам, что снова увеличила губы. В сторис своей странице в Instagram Анна разместила снимок, на котором продемонстрировала результат процедуры.

Анна Тринчер увеличила губы / instagram.com/annatrincher_official

"Они так натурально выглядят, что ни один визажист не может догадаться, что у меня накачанные губы", — поделилась Анна.

Кстати, хотя и девушка уже не впервые прибегает к этой процедуре, но все же говорит, что каждый раз ей страшно.

Анна Тринчер показала, как увеличила губы / instagram.com/annatrincher_official

Отметим, впервые Анна Тринчер уколола в губы препарат в феврале этого года. Тогда же артистка рассказала, как бабушка отреагировала на такие ее изменения во внешности.

Второй раз звезда себе увеличила губы в июне этого года.

Напомним, недавно у Анны Тринчер произошла паническая атака в ТРЦ. Это случилось тогда, когда звезда пыталась поесть.

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