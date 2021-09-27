Анна Тринчер третий раз увеличила губы

Результатом процедуры артистка поделилась в фотоблоге.
Украинская певица и блогер Анна Тринчер, которая недавно откровенно попозировала в море со своим парнем, удивила поклонников.
20-летняя артистка сообщила поклонникам, что снова увеличила губы. В сторис своей странице в Instagram Анна разместила снимок, на котором продемонстрировала результат процедуры.
"Они так натурально выглядят, что ни один визажист не может догадаться, что у меня накачанные губы", — поделилась Анна.
Кстати, хотя и девушка уже не впервые прибегает к этой процедуре, но все же говорит, что каждый раз ей страшно.
Отметим, впервые Анна Тринчер уколола в губы препарат в феврале этого года. Тогда же артистка рассказала, как бабушка отреагировала на такие ее изменения во внешности.
Второй раз звезда себе увеличила губы в июне этого года.
Напомним, недавно у Анны Тринчер произошла паническая атака в ТРЦ. Это случилось тогда, когда звезда пыталась поесть.