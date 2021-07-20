Анна Тринчер снова увеличила губы

Результатом процедуры артистка поделилась в фотоблоге.
Украинская певица и актриса Анна Тринчер, которая недавно после громкого скандала с Jerry Heil выпустила с ней дуэт, удивила поклонников.
Так, 19-летняя артистка сообщила поклонникам, что снова увеличила губы. В сторис своей страницы в Instagram Анна разместила снимок, на котором продемонстрировала результат процедуры. "Да, я еще раз сделала губки", — подписала фото Тринчер.
Поклонники знаменитости поддержали ее и отметили, что ей очень идут такие изменения:
- Очень идут губки
- Красавица! Только немного непривычно, а так вообще — супер!
- Так и поцеловал бы
Напомним, что впервые Анна Тринчер уколола в губы препарат в феврале этого года. Тогда же артистка рассказала, как бабушка отреагировала на такие ее изменения во внешности. Бабушка актрисы заявила, что теперь внучка выглядит, будто "у нее взорвалась граната во рту".