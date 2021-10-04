Илона Гвоздева о своем судействе на "Танцах": "Я неидеальная"

Также звезда прокомментировала свои баллы.
Вчера прошел пятый прямой эфир шоу "Танцы со звездами", в котором приглашенным судьей была хореограф Илона Гвоздева.
В своем Instagram знаменитость решила поделиться впечатлениями о своем судействе. Илона признается, что быть членом жюри сложно. Она говорит, что это ответственность, стресс, волнение, страх.
"Когда меня пригласили в жюри — это была неожиданность. Однако, не буду обманывать, я радовалась, потому что после победы на паркете, как и каждому опытному танцовщику, мне хотелось большего", — поделилась хореограф.
Хотя знаменитость и признает, что была неидеальной судьей и понравилась не всем. Баллы Илона ставила такие, какие, по ее мнению, заслуживали участники.
"Конечно, я понимаю, не все было идеально, да и не всем я понравилась. Мои комментарии, моя речь, мой голос, мои оценки и так далее. Но знаете, что я думаю? Я не всем нравиться, я неидеальная, однако я живая, искренняя, честная, в первую очередь с собой. Я чувствовала и оценивала сердцем ", — рассказала звезда.
Читайте также: