"Танцы со звездами": стало известно, кто покинул шоу в пятом эфире

"Танцы со звездами": стало известно, кто покинул шоу в пятом эфире

Стало известно, кто набрал наименьшую сумму баллов от судей и зрительского голосования.

Только что на канале "1+1" закончился пятый прямой эфир шоу "Танцы со звездами".

Темой сегодняшнего эфира шоу стало украинское и мировое кино. Все пары на паркете перевоплотились во всем известные образы различных героев фильмов. Однако, все же одной из пар не удалось очаровать зрителей и судей своим танцем.

На этот раз в зону риска попали участники: Фагот и Екатерина Тришина, Александра Зарицкая и Юрий Мешков, Евгения Власова и Максим Леонов.

После голосования жюри и по результатам зрительского голосования проект покинули Фагот и Екатерина Тришина, которые исполнили вальс.

Фагот и Екатерина Тришина / instagram.com/tanci1plus1

Пара очень расстроилась и напоследок сделала селфи в прямом эфире со всеми участниками. Фагот и Екатерина были шокированы, что покидают проект, и не смогли произнести ни слова.

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