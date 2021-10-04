"Танцы со звездами": стало известно, кто покинул шоу в пятом эфире

Стало известно, кто набрал наименьшую сумму баллов от судей и зрительского голосования.
Только что на канале "1+1" закончился пятый прямой эфир шоу "Танцы со звездами".
Темой сегодняшнего эфира шоу стало украинское и мировое кино. Все пары на паркете перевоплотились во всем известные образы различных героев фильмов. Однако, все же одной из пар не удалось очаровать зрителей и судей своим танцем.
На этот раз в зону риска попали участники: Фагот и Екатерина Тришина, Александра Зарицкая и Юрий Мешков, Евгения Власова и Максим Леонов.
После голосования жюри и по результатам зрительского голосования проект покинули Фагот и Екатерина Тришина, которые исполнили вальс.
Пара очень расстроилась и напоследок сделала селфи в прямом эфире со всеми участниками. Фагот и Екатерина были шокированы, что покидают проект, и не смогли произнести ни слова.