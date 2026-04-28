"Караоке на Майдане" снова на экранах: кто стал новым ведущим и какие правила изменились

Съемки "Караоке на Майдане" / © ТСН

Реклама

Впервые после семилетней паузы любимое певческое шоу миллионов украинцев снова собирает вокруг себя народных талантов. Легендарное «Караоке на Майдане» меняет локацию и ведущего, но оставляет неизменной атмосферу праздника. На этот раз программа имеет важную благотворительную цель — помощь ветеранам.

Как прошел первый съемочный день — видела корреспондент ТСН Наталья Ткачук.

Новая локация и старые правила

Сцена «Караоке» теперь развернулась на Контрактовой площади. Несмотря на смену декораций, главный лозунг шоу остается неизменным: «Если хочешь — то поешь, а не можешь — нет».

Реклама

Для многих зрителей это возвращение в детство. Зритель Сергей пришел на съемки с дочкой Миланой, которая вживую увидела шоу, на котором выросли ее родители.

Сергей, зритель: «Мы это шоу очень хорошо помним. Просыпались каждые выходные с ним, было очень классно и интересно».

Кондратюк передает микрофон ХАСу

Автор и бессменный ведущий прошлых сезонов Игорь Кондратюк на этот раз появился в непривычной роли — креативного продюсера. Во время записи первой программы он официально передал полномочия новому ведущему.

Игорь Кондратюк: «Почему нет? Я, честно говоря, уже немножечко свое повел. Я буду ездить к людям без съемок, а в телевизоре пусть будет Хас. Мне кажется, зрительницам телеканала ТЕТ так будет приятнее».

Реклама

Новым лицом проекта стал украинский хип-хоп исполнитель ХАС. Он уже успел адаптировать классические правила к реалиям 21 века: теперь донаты на участие в шоу можно отправить через QR-код.

ХАС, ведущий: «Ну, 21 век, я извиняюсь. Конечно, что здесь пришли люди, которые с кэшем не ходят. А деньги же надо насобирать? QR-код мы тоже сделали. Как надо будет вам, чтобы был терминал, я и терминал найду».

Цель шоу — поддержка центра «Титану»

Возвращение шоу стало возможным благодаря телеканалу ТЕТ и партнеру «Королевский вкус». Главная цель сезона — поддержка реабилитационного центра «Титану», куда направят все собранные средства. Только за первый день съемок удалось собрать более 250 тысяч гривен.

Участники, как и раньше, получают призы: корзины с продуктами и фирменные яйца. А победителю недели теперь дарят зарядную станцию.

Реклама

Путь к звездам: от яиц до большой сцены

Шоу продолжает быть «социальным лифтом» для талантов. Когда-то здесь начинали Тина Кароль и Макс Барских. Сегодня на сцену в качестве гостя вышла певица Геля Зозуля, которая участвовала в «Караоке» еще 9-летним ребенком в 2009 году.

Геля Зозуля: «Меня мужчина какой-то поднял и говорит: „Ну давай, ты хочешь петь?“ Я говорю — хочу. Помахала Кондратюку. Как раз песня была тогда „Победа, святая победа“».

Премьера нового сезона «Караоке на Майдане» состоится 10 мая в 11:00 на телеканале ТЕТ. Следующие съемки пройдут 16 и 17 мая на Контрактовой площади.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Взрывы в столице — «Шахеды» атаковали Киев! ПРОГНОЗ окончания войны от МЕРЦА | ТСН 15:00 28 апреля

Реклама

Новости партнеров