С автоматом Калашникова и в бронежилете боевик "ЛНР" сбежал от террористов: видео допроса

С автоматом Калашникова и в бронежилете боевик "ЛНР" сбежал от террористов: видео допроса

Молодой человек вышел на позиции украинских военных вблизи Попасной Луганской области.

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военнослужащими Вооруженных Сил задержали на линии разграничения боевика так называемой "ЛНР".

Об этом сообщили в пятницу, 1 октября, в пресс-службе СБУ.

Вооруженный автоматом Калашникова и в бронежилете молодой человек вышел на позиции украинских военных вблизи Попасной Луганской области. Он рассказал, что был жителем этого города, а в 2014 году вместе с отцом, который был активным участником незаконных вооруженных формирований, выехал на оккупированную территорию.

Через два года, после достижения совершеннолетия, он заключил контракт с так называемой "народной милицией ЛНР" и начал "службу" в "6-м отдельном мотострелковом казачьем полку имени атамана Платова" на различных должностях, в том числе участвовал в вооруженном сопротивлении подразделениям сил АТО/ООС.

"Боевик дал показания следователям СБУ. По его словам, он разочаровался в идеях террористической организации и решил вернуться в родной город. Другого варианта, как убежать во время дежурства у него не было", — сказано в сообщении.

Задержанному объявили о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности) Уголовного кодекса Украины. На время досудебного следствия он будет находиться под стражей.

Напомним, на оккупированной части Луганщины с 1 октября возобновится действие режима комендантского часа.

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