С автоматом Калашникова и в бронежилете боевик "ЛНР" сбежал от террористов: видео допроса

Молодой человек вышел на позиции украинских военных вблизи Попасной Луганской области.
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военнослужащими Вооруженных Сил задержали на линии разграничения боевика так называемой "ЛНР".
Об этом сообщили в пятницу, 1 октября, в пресс-службе СБУ.
Вооруженный автоматом Калашникова и в бронежилете молодой человек вышел на позиции украинских военных вблизи Попасной Луганской области. Он рассказал, что был жителем этого города, а в 2014 году вместе с отцом, который был активным участником незаконных вооруженных формирований, выехал на оккупированную территорию.
Через два года, после достижения совершеннолетия, он заключил контракт с так называемой "народной милицией ЛНР" и начал "службу" в "6-м отдельном мотострелковом казачьем полку имени атамана Платова" на различных должностях, в том числе участвовал в вооруженном сопротивлении подразделениям сил АТО/ООС.
Задержанному объявили о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности) Уголовного кодекса Украины. На время досудебного следствия он будет находиться под стражей.
Напомним, на оккупированной части Луганщины с 1 октября возобновится действие режима комендантского часа.