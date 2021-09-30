На оккупированном Донбассе боевики снова вводят комендантский час

Также оккупанты усилили патрулирование улиц. Поводом для задержания может стать даже обнаруженный боевиками украинский паспорт.

На оккупированной Луганщине с 1 октября возобновится действие режима комендантского часа.

Об этом сообщают "Новости Донбасса".

Террористы приостановили действие ограничений с августа. В ОРЛО комендантский час будет действовать с 11 часов вечера до 4 утра. Нарушение на один час и более карается в так называемой "ЛНР" "административной ответственностью". Если человек находится в состоянии опьянения, наказывать будут даже за опоздание на 30 минут.

Сегодня, 30 сентября, комендантский час снова будет действовать по выходным и на территории так называемой "ДНР". Боевики ОРДО отменили комендантский час с 23:00 пятницы до 04:00 понедельника еще 1 июня.

В издании отмечают, что за время отмены ограничений оккупанты усилили патрулирование улиц и проверок местных жителей. Поводом для задержания может стать даже обнаруженный боевиками украинский паспорт.

Напомним, что на Донбассе вооруженный автоматом боевик добровольно сдался украинским военным. Он заявил, что убежал от издевательств российских кураторов.

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