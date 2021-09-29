Убежал от издевательств российских кураторов: вооруженный 23-летний боевик сдался украинским военным

В компании террористов парень впервые попробовал наркотики и вскоре стал наркозависимым. По его словам, оккупанты постоянно употребляют наркотики и алкоголь.

Во вторник, 28 сентября, на Донбассе вооруженный автоматом боевик так называемой "ЛНР" добровольно сдался украинским военным.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Беглеца заметили бойцы, находившиеся на боевом дежурстве. Как только боевик приблизился, военные быстро обезоружили его и сразу доложили своему командиру.

23-летний парень был участником одного из незаконных вооруженных формирований, базирующегося в оккупированной Кадиевке. Он был механиком-водителем и имел "звание" — "младший сержант".

Боевик присоединился к рядам оккупационных наемников еще в 2016 году, как только достиг совершеннолетия. Туда его привел родной отец, "служивший" в соседнем подразделении. Юноше пообещали высокую зарплату, выдали оружие.

В компании террористов парень впервые попробовал наркотики и вскоре стал наркозависимым. По его словам, оккупанты постоянно употребляют наркотики и алкоголь. Боевик уверяет, что решил добровольно перейти на подконтрольную украинским властям территорию. Причиной такого решения называет издевательства и унижения как от российских кураторов, так и местных террористов.

"Даже минные поля, которые наставили российско-оккупационные войска перед своими позициями и банальная возможность просто быть расстрелянными своими боевиками в спину — не остановили перебежчика", — отметили в штабе

В настоящее время с ним работают следователи. Если правоохранители докажут, что парень не совершал тяжких преступлений против людей, его освободят от уголовной ответственности.

Напомним, что на Донбассе боевики сбросили ВОГ и ранили двух бойцов.

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