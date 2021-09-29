"Бенфика" с Яремчуком разбила звездную "Барселону" в Лиге чемпионов (видео)

"Бенфика" с Яремчуком разбила звездную "Барселону" в Лиге чемпионов (видео)

"Сине-гранатовые" проиграли второй поединок подряд в турнире.

"Барселона" сенсационно проиграла лиссабонской "Бенфике" в гостевом матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча на стадионе "Да Луш" завершилась со счетом 3:0.

Хозяева шокировали "сине-гранатовых" забитым мячом уже на 3-й минуте поединка. Его автором стал уругвайский форвард Дарвин Нуньес.

"Барселона", хотя и владела территориальным преимуществом до перерыва, так ни разу и не пробила в створ ворот лиссабонцев.

На 69-й минуте Рафа Силва закрепил преимущество своей команды, забив второй мяч в ворота Марка-Андре тер Штегена.

На 79-й минуте Нуньес оформил дубль, реализовав пенальти.

В другом матче второго тура группы E в Мюнхене "Бавария" разгромила киевское "Динамо" (5:0).

В первом туре Лиги чемпионов "Бенфика" из-за VAR в Киеве смогла не проиграть "Динамо" , а "Барселона" дома была разгромлена "Баварией" .

, а "Барселона" дома . По две лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала Лиги чемпионов. Обладатели третьих мест перейдут в Лигу Европы, где в стыковых матчах поборются против команд, которые заняли вторые места в группах ЛЕ.

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